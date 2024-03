Furiosa verrà presentato al Festival di Cannes! La data dell'esordio

Tempo di tornare a sfrecciare tra le lande desolate immaginate da George Miller per il suo futuro post-apocalittico: l'esordio di Furiosa: A Mad Max Saga si avvicina, ma fino a pochi minuti fa ancora non conoscevamo la data in cui il film con Anya Taylor-Joy sarebbe stato presentato al mondo. Quali sono le novità, dunque?

Poco dopo l'uscita del nuovo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, ecco arrivare la notizia che in tanti attendevano con trepidazione: il film diretto da George Miller farà il suo esordio durante il prossimo Festival di Cannes, per la precisione nella giornata di mercoledì 15 maggio.

Come spesso accade in questi casi, Furiosa: A Mad Max Saga verrà comunque presentato come film fuori concorso: il film verrà proiettato in occasione del Galà riservato ai film non in gara che si terrà al Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals. Una prima di una certa importanza, dunque, per un film sulle cui spalle grava il peso di aspettative tutt'altro che moderate.

A 10 anni di distanza da Mad Max: Fury Road, Furiosa ci permetterà di approfondire la nostra conoscenza del passato del personaggio precedentemente interpretato da Charlize Theron: il risultato riuscirà a giustificare tutto quest'hype? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate il nostro identikit del villain interpretato da Chris Hemsworth in Furiosa.

