Furiosa, il primo test-screening è stato 'travolgente': pubblico pazzo del nuovo Mad Max

Anya Taylor Joy può essere vista in Dune 2, ora al cinema per Warner Bros Pictures, ma tra qualche mese i fan la rivedranno anche nell'altro attesissimo titolo Warner, ovvero Furiosa: A Mad Max Saga, prequel del capolavoro Mad Max: Fury Road dedicato alla giovinezza dell'imperatrice Furiosa.

E in queste ore qualcosa si muove dietro al marketing del film: mentre voci online parlano di un nuovo trailer in arrivo, infatti, ieri sera Warner Bros avrebbe tenuto anche il primo test-screening di Furiosa, col film di George Miller proiettato a Burbank, Los Angeles. Tutti i partecipanti hanno firmato NDA molto rigidi, ma alcuni di loro hanno condiviso la loro opinione “generale” sul film, e a quanto pare il film è davvero ottimo, con uno dei partecipanti che ha anche rivelato che il look del film è stato nettamente migliorato dopo rispetto a quanto visto nel primo trailer, criticato da alcuni fan per la CGI troppo evidente.

"Furiosa è ottimo film, veramente veramente ottimo" ha scritto uno spettatore. "La reazione è stata travolgente: si tratta di una storia indirizzata principalmente ai fan di Mad Max, e solo in secondo luogo ad un pubblico più generalista". Da citare anche il fatto che, stando agli inviti arrivati agli spettatori della proiezione di test, Furiosa sarà classificato R dalla MPA.

Il film vede Anya Taylor Joy nei panni della giovane Furiosa, ruolo originariamente interpretato da Charlize Theron in Fury Road, e insieme a lei nel cast ci saranno anche Chris Hemsworth e Tom Burke. Le riprese principali sono iniziate l'1 giugno 2022 in Australia e si sono concluse lo scorso ottobre, con un budget - secondo IMDb - di 168 milioni di dollari, circa lo stesso di Fury Road (compreso tra 154 e 185 milioni di dollari). La data d'uscita è fissata al prossimo 22 maggio.

