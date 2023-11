Furiosa, svelato quando uscirà il trailer del nuovo film di Mad Max con Anya Taylor Joy

Mentre il web è concentrato a commentare i rumor sul potenziale casting di Anya Taylor Joy in Fantastici 4 dei Marvel Studios, arrivano nuove preziosissime informazioni sul tanto atteso primo trailer di Furiosa, spin-off della saga di Mad Max creata da George Miller.

In queste ore, infatti, è stato ufficialmente confermato che Furiosa sarà presentato nel corso della CCXP, la decima edizione della popolarissima Comic-Con Experience che si terrà la prossima settimana in Brasile. Come comunicato dalla stessa Warner Bros. e dal calendario del CCXP, il panel dedicato al nuovo film della saga di Mad Max si terrà subito al primo giorno dell’evento, vale a dire il 30 novembre: per l'occasione, è stata confermata anche la partecipazione del regista George Miller e delle star protagoniste Anya Taylor Joy e Chris Hemsworth.

Naturalmente l'attesa per il primo trailer ufficiale di Furiosa è altissima, e il CCXP dovrebbe finalmente accontentare i fan della saga, che dopo il capolavoro Mad Max: Fury Road sono in attesa di un nuovo capitolo da ormai quasi dieci anni. Resta da vedere se il filmato promozionale rimarrà esclusiva del CCXP o se verrà pubblicato anche online, ma stando a quanto riferito il trailer del nuovo episodio - che sarà un prequel di Fury Road dedicato alle avventure di una giovane imperatrice Furiosa - molto presto dovrebbe anche iniziare a circolare nelle sale cinematografiche insieme alle copie di Wonka e Aquaman & Il regno perduto, i due titoli di punta di Warner Bros per il mese di dicembre.

Furiosa uscirà il 24 maggio 2024, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.