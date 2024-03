Furiosa: svelato il nuovo attore di Immortan Joe dopo la morte di Hugh Keays-Byrne

Dopo la nuova foto di Chris Hemsworth in Furiosa: A Mad Max Saga, in queste ore è stata finalmente svelata l'identità del nuovo attore di Immortan Joe, iconico villain del franchise creato da George Miller.

Come saprete, il personaggio fu interpretato dal compianto Hugh Keays-Byrne in Mad Max: Fury Road, ma essendo Furiosa: A Mad Max Saga un prequel la cui storia inizierà circa 15 anni prima del film dell'acclamato capolavoro del 2015, George Miller ha dovuto scegliere un altro attore per il ruolo di Immortan Joe, così come Anya Taylor Joy ha sostituito Charlize Theron in quello della protagonista.

Inizialmente si era pensato che a vestire i panni del giovane Immortan Joe sarebbe stato Chris Hemsworth, ma nel corso della produzione del film è stato svelato che la star di Thor avrebbe interpretato il nuovo villain Dementus, un nemico giurato di Immortan Joe: quest'ultimo, invece, come confermato da Empire Magazine, avrà il volto dell'attore australiano Lachy Hulme, che indosserà l'iconica maschera e la tuta di plastica di Hugh Keays-Byrne. Curiosamente, a quanto pare a Hulme era stato offerto il ruolo di Rizzdale Pell, un membro della banda di Dementus, ma in un secondo momento chiese personalmente a George Miller di poter interpretare Immortan Joe: "Il piano originale era, credo, di utilizzare uno stunt, per via del fatto che Immortan indossa una maschera. Ma volevamo anche onorare il grande uomo che era Hugh Keays-Byrne e allora mi proposi io a George. Lui ci ha pensato su, le riprese erano già iniziate, e alla fine mi ha dato il via libera."

Furiosa uscirà il 24 maggio negli USA: restate con noi per tutte le prossime novità.