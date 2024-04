Furiosa, svelata la sorprendente fonte d'ispirazione per il villain di Chris Hemsworth

Oltre alla chiacchierata scena d'azione di 15 minuti realizzata per Furiosa, e che ha richiesto quasi 80 giorni di riprese per essere completata, in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla realizzazione dell'attesissima nuova fatica di George Miller.

In una recente intervista promozionale con i colleghi di Total Film, infatti, l'attore del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth ha parlato della nascita del suo personaggio, il villain Dementus, leader dell'Orda di Motociclisti destinata a rapire la giovane Furiosa dal Luogo verde delle molte madri e portarla via attraverso la pericolosa Wasteland fino alla Cittadella di Immortan Joe, dove i fan l'hanno incontrata per la prima volta all'inizio del capolavoro del 2015 Mad Max: Fury Road. Stando all'interprete di Thor, in un ruolo da cattivo quasi inedito per la sua carriera, l'ispirazione per Dementus è stata tutt'altro che convenzionale.

"George mi ha suggerito di iniziare a scrivere un diario restando nel personaggio, cosa che non avevo mai fatto prima per preparare il ruolo di un film", ha spiegato Chris Hemsworth. "Una volta, erano tipo le 2 di notte e non riuscivo a dormire, presi semplicemente preso carta e penna e inizia a scarabocchiare pensieri e idee come se fossi il vero Dementus. Non ci ho riflettuto molto, ho semplicemente buttato giù alcune cose. Poi sono andato a dormire, mi sono svegliato e la mattina dopo quando andai a rileggere ciò che avevo scritto rimasi a dir poco scioccato. Durante le prove lo mostrai a George, e lui disse: 'Esatto, questa è la direzione in cui dobbiamo andare'".

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà il 23 maggio in Italia, distribuito da Warner Bros.

Su DUNE: PARTE DUE 2 (4K Ultra HD è uno dei più venduti di oggi.