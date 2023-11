Furiosa, primo sguardo ad Anya Taylor Joy nel prequel di Mad Max: oggi il trailer

In attesa del primo trailer ufficiale di Furiosa, attesissimo prequel spin-off di Mad Max: Fury Road che si mostrerà nel corso della giornata del 30 novembre in occasione del CCXP, dallo showcase brasiliano è arrivato la prima immagine ufficiale del film di George Miller.

Trattasi di un banner promozionale che, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, mostra la giovane imperatrice Furiosa interpretata da Anya Taylor Joy: il look di questa nuova versione del personaggio sembrerebbe pressoché identico a quello reso iconico dall'attrice premio Oscar Charlize Theron nel film originale del 2015, ma probabilmente sarà solo uno dei tanti nei quali Anya Taylor Joy sarà costretta a 'calarsi', dato che a differenza di Fury Road, la cui storia si svolgeva tutta nel giro di qualche ora, l'arco narrativo di Furiosa coprirà diversi anni e racconterà la storia di come la giovane fu strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri per arrivare alla Cittadella di Immortan Joe ed essere scelta come sua Imperatrice.

Ricordiamo che Furiosa, scritto e diretto ancora una volta da George Miller, arriverà il 24 maggio 2024: nel cast, oltre all'amatissima attrice Anya Taylor Joy, anche la star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth nel ruolo del villain Dementus, leader di un'Orda di motociclisti che incrocerà le sue scorribande con Furiosa.

Restate sintonizzati: secondo le indiscrezioni, il trailer di Furiosa debutterà anche online dopo la presentazione del film al CCXP.