Furiosa, scoprite l'infanzia dell'eroina di Mad Max nel nuovo, adrenalinico trailer!

Il tempo di tornare a sfrecciare nel deserto post-apocalittico è quasi giunto: Furiosa farà il suo esordio sul grande schermo il prossimo maggio a quasi 10 anni dal clamoroso Mad Max: Fury Road che ci presentò il personaggio ora interpretato da Anya Taylor Joy, per cui è decisamente il momento giusto per un nuovo trailer.

Il film per il quale George Miller si è rifiutato di ringiovanire Charlize Theron è tornato a mostrarsi a noi in tutta la sua ferocia e la sua carica adrenalinica pochi minuti fa in queste nuove immagini in cui non solo rivediamo le sequenze che già ci erano state mostrate in precedenza, ma scopriamo finalmente qualcosa in più sul passato "remoto" della sua protagonista.

Gran parte del trailer è infatti dedicato a una Furiosa ancora bambina, strappata a sua madre e al leggendario Luogo Verde delle Molte Madri dal personaggio interpretato da Chris Hemsworth: nell'assistere alla crescita della futura Imperatrice ecco quindi la sua rabbia inasprirsi, la sua sete di vendetta intensificarsi... E Furiosa, insomma, diventare effettivamente la Furiosa che conosciamo (anche per quanto riguarda l'aspetto fisico). E voi, cosa ne dite? Questo nuovo trailer ha scatenato a dovere il vostro hype? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, vi sveliamo chi interpreterà Immortan Joe in Furiosa.

