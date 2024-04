Furiosa, una scena di 15 minuti ha richiesto 78 giorni di riprese!

Nel corso degli anni, George Miller ha fatto crescere il franchise di Mad Max fino a nuovi livelli di spettacolarità ma il livello più alto potrebbe essere stato raggiunto con una sequenza d'azione di Furiosa, prequel/spinoff di Mad Max: Fury Road, che sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Cannes.

Anya Taylor-Joy interpreta una versione più giovane del personaggio interpretato in Fury Road da Charlize Theron. Il film si basa sulla storia di Furiosa, che Miller ha creato per aiutare il cast e la troupe di Fury Road ad immergersi nell'universo del film. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Mad Max Fury Road, uscito nelle sale nove anni fa.

In un articolo pubblicato da Total Film Doug Mitchell, co-produttore di Furiosa con Miller, ha svelato che il film include una sequenza d'azione di 15 minuti che ha richiesto ben 78 giorni di riprese con l'ausilio di 200 stuntman; la troupe diede alla scena il nome in codice 'Stairway to Nowhere'.

Tuttavia, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su questa estenuante sequenza.

Anya Taylor-Joy ha spiegato di averne parlato con George Miller:"Ne abbiamo parlato. Il motivo è che osservi diverse abilità del personaggio nel corso della battaglia, ed è molto importante per comprendere quanto Furiosa sia ingegnosa e tenace. È la sequenza più lunga che chiunque di noi abbia mai girato. Il giorno in cui abbiamo finito, tutti hanno ricevuto una bottiglia di vino Stairway to Nowhere".



Mad Max: Fury Road incassò in tutto il mondo 380 milioni di dollari a fronte di un budget da 150 milioni. Nel cast di Furiosa, il nuovo prequel/spinoff, troviamo Chris Hemsworth, Lachy Hulme, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson, con Anya Taylor-Joy nel ruolo di Furiosa. Il film verrà presentato a Cannes il 15 maggio e verrà distribuito negli USA il 24 maggio.

