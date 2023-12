Furiosa, che ruolo ha Chris Hemsworth nel nuovo film della saga di Mad Max?

La pubblicazione del primo trailer ufficiale di Furiosa: Mad Max Saga, arrivato come promesso durante il panel di Warner Bros al CCXP, ha svelato finalmente il ruolo di Chris Hemsworth nel film prequel di Mad Max: Fury Road.

Il filmato promozionale, disponibile sui canali di Everyeye, conferma le indiscrezioni degli scorsi mesi, che volevano Chris Hemsworth nei panni di un nuovo villain chiamato Dementus: questo particolare Signore della Guerra è a capo di un'Orda di Motociclisti e sarà il vero responsabile della condizione di Furiosa, dato che saranno lui e il suo esercito, dopo aver invaso il Luogo Verde delle Molte Madri, a rapire la protagonista e iniziarla alla dura vita delle Wasteland. Dementus diventerà il padrone di Furiosa, o almeno ci proverà, e il loro peregrinare li porterà all'ombra della Cittadella di Immortan Joe, che l'Orda di Motociclisti è intenzionata a conquistare.

Chiaramente, considerato che in Fury Road Furiosa è proprietà di Immortan Joe, in questo prequel non si prospetta un bell'epilogo per Dementus e i suoi motociclisti, ma senza dubbio sarà interessante assistere a questo epico scontro tra le due fazioni, con Furiosa in mezzo in cerca di un modo per sopravvivere e tornare a casa. A proposito di Dementus, Chris Hemsworth aveva dichiarato a Vanity Fair: "Il mio personaggio è un individuo molto complicato, anche un po' malvagio. Tuttavia, come molti cattivi, non crede di essere lui il cattivo. malvagio. Fin dall'inizio ho trovato il modo per difendere le sue azioni ed entrare in empatia con la sua mentalità. Si tratta di un ruolo inedito per me, perché c'è un po' di luce ma anche molta oscurità in lui".

Furiosa: Mad Max Saga arriverà in Italia il 23 maggio 2024.