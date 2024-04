Furiosa sarà presentato al CinemaCon, premio alla carriera per George Miller

Oltre alle celebrazioni previste per Cannes 2024, il regista George Miller e il suo nuovo film Furiosa: A Mad Max Saga saranno grandi protagonisti anche del prossimo CinemaCon, celebre evento di Las Vegas.

In queste ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente che il regista australiano è stato selezionato per ricevere un premio internazionale alla carriera nel mondo del cinema durante la convention annuale organizzata dalla National Association of Theatre Owners: Miller riceverà il premio durante una cerimonia con pranzo di gala che si terrà al Caesars Palace l'8 aprile, in occasione del panel di presentazione che Warner Bros ha organizzato per Furiosa: A Mad Max Saga.

"George Miller, un narratore archetipico, ha trasformato l'immaginazione degli spettatori di tutto il mondo, alterando per sempre il panorama cinematografico", ha affermato l'amministratore delegato di CinemaCon Mitch Neuhauser. "Il suo cinema testimonia il suo impatto duraturo e la capacità di ispirare le generazioni a lui successive." La Warner Bros. Pictures distribuirà Furiosa il 24 maggio, dopo la première mondiale del film al Festival di Cannes. Con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, Furiosa vede Miller ritornare nel mondo distopico di Max Max, che ha creato più di 30 anni fa.

Il CinemaCon si terrà al Caesars Palace di Las Vegas dall'8 all'11 aprile, e durante l'evento Warner Bros presenterà anche il trailer ufficiale di Joker: Folie à Deux.

