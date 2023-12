Furiosa, il nuovo poster ufficiale è tutto per Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

Furiosa: A Mad Max Saga è una delle uscite più attese del 2024. Il prequel di Mad Max diretto da George Miller ha fatto il suo grande debutto questo mese conun primo trailer ufficiale. A soli cinque mesi dall'uscita del film, un nuovo poster ci porta 45 anni dopo la fine del mondo.

Il poster, condiviso da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sui social media, raffigura i personaggi protagonisti del prequel di Mad Max: Fury Road. Il personaggio di Taylor-Joy ha uno sguardo minaccioso, mentre è impegnata a cercare la via di casa con ogni mezzo necessario. Anche Warlord Demtenus, interpretato da Chris Hemsworth, e Immortan Joe sono presenti nel poster. La didascalia del post di Taylor-Joy recita proprio: "Troverà la strada di casa - con una vendetta".

Taylor-Joy è una presenza molto amata e apprezzata, anche grazie alle sue performance in horror come The Witch, The Menu e Last Night in Soho. Sarà interessante vedere la sua interpretazione di Furiosa, personaggio che ha fatto il suo esordio nell'action epic del 2015 Fury Road interpretato da Charlize Theron: qui il motivo della sostituzione con Taylor-Joy. Furiosa è il primo grande ruolo di Taylor-Joy nel genere d'azione: nonostante abbia già avuto un ruolo nello spin-off di X-Men I Nuovi Mutanti, che è più un film horror fatto da una miscela di generi che un action movie vero e proprio. Inoltre, il ruolo in Mad Max è forse il più fisicamente impegnativo rispetto a tutti i personaggi che ha interpretato finora.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà nelle sale il 22 maggio 2024.