Furiosa: Mad Max Saga, l'odissea di Anya Taylor Joy nel primo trailer ufficiale

Come promesso, dopo il primo sguardo ad Anya Taylor Joy arrivato nelle scorse ore Warner Bros Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Furiosa: Mad Max Saga, nuovo film diretto da George Mille.

Prequel del capolavoro Mad Max: Fury Road del 2015, il filmato promozionale vede protagonisti gli irriconoscibili Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, plasmati dal regista George Miller in base ai canoni dell'iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker ha creato più di 30 anni fa. Nel video - che presenta la storia come l'Odissea di Furiosa - vediamo anche alcuni luoghi e personaggi iconici della saga, come il Luogo Verde delle Molte Madri, e l'alleanza tra la giovane Furiosa di Anya Taylor Joy e il leader Dementus, interpretato dalla star del Marvel Cinematic Universe, intenzionato ad affrontare Immortan Joe per prendere possesso della Cittadella.

In questa nuovissima avventura d'azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio interpretato da Charlize Theron co-protagonista nel pluripremiato successo mondiale del 2015, include nel cast anche Alyla Browne e Tim Burke. Il nuovo lungometraggio di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures è prodotto da Miller e dal suo partner di lunga data, il produttore nominato agli Oscar Doug Mitchell ("Mad Max: Fury Road", "Babe, maialino coraggioso"), attraverso la loro Kennedy Miller Mitchell, con sede in Australia.

Furiosa: Mad Max Saga uscirà in Italia il 23 maggio 2024, un giorno prima rispetto alla data d'uscita americana.