Furiosa: A Mad Max Saga, tutto quello che dovete sapere sul film con Anya Taylor Joy

Ora che Warner Bros Pictures ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga, possiamo raccontarvi tutto quello che dovete sapere sul prossimo, attesissimo film dell'acclamato regista George Miller.

Furiosa sarà il quinto film della serie cinematografica di Mad Max, e rappresenta un prequel di Mad Max: Fury Road, arrivato quasi dieci anni, nel 2015, e accompagnato da un'acclamazione universale che lo portò alla vittoria di numerosi Oscar: tuttavia Charlie Theron, che interpretava Furiosa nel film con Tom Hardy, ha ceduto il ruolo alla giovane Anya Taylor Joy, in quanto questa nuova storia inizierà circa 15 anni prima degli eventi raccontati nel film del 2015. Inizialmente il regista George Miller aveva pensato di usare la tecnologia di ringiovanimento su Charlie Theron, ma dopo averla vista all'opera in film come The Irishman e Gemini Man l'ha giudicata ancora troppo altalenante e ha optato per un recast.

Il nuovo film racconterà l'odissea di Furiosa nella Wasteland: la protagonista viene rapita da bambina dal Luogo verde delle molte madri dal Signore della Guerra Dementus (interpretato da Chris Hemsworth) e da allora tenterà in tutti i modi di tornare a casa (evento narrato in Mad Mad: Fury Road). Nel corso della loro avventura, Furiosa e Dementus si imbatteranno nella Cittadella di Immortan Joe, e mentre i due Signori della Guerra entreranno in conflitto Furiosa dovrà decidere da che parte stare per sopravvivere e ottenere la sua vendetta.

George Miller ha diretto Furiosa da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Nico Lathouris. La data d'uscita è fissata per il prossimo 24 maggio negli USA, con quella italiana che sarà comunicata prossimamente.

Ricordiamo che Furiosa è il primo dei due progetti pensati per ampliare la saga di Mad Max: Fury Road, con il sequel Mad Max: The Wasteland incentrato su Max ancora in lavorazione.

