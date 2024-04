Furiosa inietta adrenalina nelle vene del CinemaCon: le prime reazioni al film

Furiosa di George Miller è stato presentato al CinemaCon, e a giudicare dalle prime reazioni il nuovo capitolo della saga di Mad Max ha iniettato una sana dose di adrenalina nel pubblico presente.

Durante l'evento infatti è stato proiettato un lungo filmato 'riassuntivo' del film, che ha mostrato diversi capitoli della storia di Furiosa: tra questi "L'inizio della sua odissea", "Il risveglio del guerriero" e "Cavalca nella vendetta", quest'ultimo in gran parte incentrato sulla battaglia in cui la protagonista - interpretata dall'amata Anya Taylor Joy, che ha preso il posto di Charlize Theron per dare vita ad una versione più giovane del personaggio introdotto in Mad Max: Fury Road - affronta con Dementus, il nuovo villain che avrà il volto di Chris Hemsworth.

Oltre a mostrare il filmato, il trio - George Miller, Anya Taylor Joy e Chris Hemsworth - è salito sul palco accompagnato da grandi applausi, e ha partecipato ad un breve Q&A insieme ai capi della Warner Bros. Pictures Pamela Abdy e Michael DeLuca.

Ricordiamo che Furiosa: A Mad Max Saga uscirà in Italia dal 23 maggio, distribuito da Warner Bros: il film sarà un prequel di Mad Max: Fury Road ambientato circa 15 anni prima degli eventi dell'action con Tom Hardy e seguirà l'odissea della giovane Furiosa che, rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri quando era ancora bambina, viaggerà con l'Orda di Motociclisti di Dementus e si imbatterà nella Cittadella di Immortan Joe.

