Furiosa: George Miller voleva ringiovanire Charlize Theron, ma poi ha visto The Irishman

Charlize Theron aveva implorato George Miller di fare Furiosa prima di Mad Max: Fury Road, ma avendo rifiutato il regista australiano a quanto pare tentò almeno di rimediare prendendo in considerazione l'idea di ringiovanire digitalmente la star interprete dell'Imperatrice Furiosa.

Nel corso di una nuova intervista con Empire, infatti, l'autore ha spiegato di aver iniziato a sviluppare Furiosa con l'idea di ringiovanire digitalmente Charlize Theron, una strada che però molto presto si è rivelata impraticabile a causa della scarsa efficienza di questa tecnologia, la cui qualità - che senza dubbio migliorerà negli anni - è ancora troppo altalenante soprattutto se utilizzata per l'intera durata di un film e non per poche e mirate sequenze. Nello specifico, Miller ha usato come esempi The Irishman di Martin Scorsese e Gemini Man di Ang Lee, sci-fi con protagonista Will Smith:

"Avrei sicuramente utilizzato Charlize, se avessimo girato Furiosa prima di Fury Road. Avrebbe interpretato entrambi i film. Ad un certo punto ho iniziato a pensare: 'Oh, forse potremmo usare quella tecnologia di ringiovanimento?'. Poi però ho visto due registi davvero magistrali che ammiro molto, come Ang Lee e Martin Scorsese, fare Gemini Man e The Irishman, e ho visto che il risultato non era così eccezionale. E penso che, anche se lo fosse stato, forse il pubblico più che guardare il film sarebbe stato lì a giudicare quella tecnologia. Non credo che sarebbe stato convincente."

