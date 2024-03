Furiosa, George Miller celebra Cannes: 'Penso a questo film da 10 anni'

Era prevedibile, e infatti eccoci qui: Furiosa: A Mad Max Saga esordirà a Cannes 2024, a quasi dieci anni esatti dall'esordio sul tappeto rosso della Croisette di Mad Max: Fury Road, il cui viaggio fino agli Oscar partì proprio dalla Costa Azzurra.

"L'idea di questo prequel mi accompagna da oltre un decennio", ha affermato George Miller in una nota per commentare l'annuncio del Festival di Cannes: “Non potrei essere più entusiasta di tornare al Festival di Cannes – insieme ad Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke – per condividere con il pubblico Furiosa: A Mad Max Saga. Non c’è posto migliore della Croisette per vivere questo film con un pubblico internazionale”.

George Miller, cineasta singolare e inclassificabile, passato dal cinema post-apocalittico ai film per bambini come Babe (1995), Happy Feet (2006) – è stato due volte membro della giuria del Festival di Cannes prima di diventarne presidente nel 2016 per la 69esima edizione, e nel 2022 ha presentato fuori concorso il suo film Tremila anni di attesa con Tilda Swinton e Idris Elba. "Il Festival di Cannes ringrazia l'intero team della Warner Bros. Pictures – che distribuirà il film in tutto il mondo – per la loro inossidabile fedeltà", ha dichiarato il Festival.

Per altri contenuti recuperate tutto quello che dovete sapere su Furiosa: la premiere di Cannes si terrà il 15 maggio, mentre il film uscirà al cinema dal 24 maggio.

