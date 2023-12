Furiosa, George Miller ha assunto ex criminali e veri bikers per i cattivi del film

Dopo le recenti dichiarazioni di Chris Hemsworth sul villain Dementus, in queste ore sono emerse nuove informazioni sull'attesissimo Furiosa: A Mad Max Saga, prossimo film dell'acclamato regista australiano George Miller.

In particolare, al CCXP è stato raccontato il curioso processo di casting per le comparse del film, con George Miller che a quanto pare ha selezionato personalmente ex criminali e veri bikers per l'Orda di Motociclisti di Dementus, ovvero la nuova gang di cattivi che, capitanata dal personaggio di Chris Hemsworth, rapirà la protagonista Furiosa dal Luogo Verde delle Molte Madri costringendola ad una pericola odissea attraverso la Terre Desolate, in un viaggio che condurrà il gruppo al cospetto di Immortan Joe e la Cittadella.

Come rivelato dallo stesso Chris Hemsworth, “molti attori del film…alcuni erano ex criminali, uno era stato negli Hell’s Angel, ma in generale erano tutte persone che provenivano da vite molto colorate e complicate. George li intervistava e non gli chiedeva di leggere la sceneggiatura, ma gli faceva domande sul loro passato e gli chiedeva di raccontargli una storia, di raccontargli le loro vite. All'improvviso, durante i casting, veniva fuori una sorta di verità, come se si sentissero considerati per la prima volta. Quindi quando le riprese sono diventate difficili e si sono trasformate in una vera e propria battaglia, loro erano lì per George."

Per altri contenuti recuperate il primo trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga: il film arriverà il 23 maggio 2024 nelle sale cinematografiche italiane.