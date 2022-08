Furiosa, George Miller anticipa la rivelazione di grossi segreti nel prequel di Mad Max

A poche ore dall'arrivo online delle nuove foto di Chris Hemsworth sul set di Mad Max Furiosa, il regista e creatore della saga George Miller ha anticipato che lo spinoff prequel di Mad Max Fury Road rivelerà grossi segreti sulla saga.

Parlando con The AV Club, infatti, Miller ha parlato di come la storia delle origini di Furiosa sia nata durante la lavorazione di Fury Road e di come il nuovo si connetterà all'universo di Mad Max: "Quando abbiamo scritto Fury Road, il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia che fosse sempre in movimento, in continua fuga, e vedere quanto e cosa il pubblico sarebbe stato capace di cogliere su questi personaggi vedendoli passare come di sfuggita", ha spiegato il regista. "Questo è ciò che rende Mad Max: Fury Road un film unico: ad esempio, non spieghiamo mai come e perché Furiosa ha perso il suo braccio; non abbiamo mai spiegato cosa fosse davvero il Luogo Verde delle Molte Madri; non abbiamo mai spiegato come funziona la Cittadella. Quindi la sceneggiatura di Furiosa era praticamente già completa prima di iniziare le riprese di Fury Road, perché è nata da tutte quelle informazioni che abbiamo creato per arricchire i personaggi e poi volontariamente omesso dal film."

Il regista ha continuato: "Ho sempre saputo che, se Fury Road avesse avuto successo, avrei fatto questo film. La storia mi piaceva troppo. In un certo senso Furiosa racconterà il mondo di Fury Road, lo arricchirà, ne svelerà i segreti: io e Nico Lathouris abbiamo anche scritto, non direi una sceneggiatura ma una storia quasi in forma di romanzo, su cosa è successo a Max quell'anno prima...Ma comunque, si, quando abbiamo realizzato Fury Road abbiamo creato piccole e grandi storie per tutti i personaggi: ad esempio, conosco la vita del Doof Warrior, quello che suona la chitarra! Non vi siete mai chiesti come possa un cieco sopravvivere in una landa desolata come quella, quando l'unica cosa che fa è strimpellare?"

Mad Max Furiosa uscirà il 24 maggio 2024.