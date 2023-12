Furiosa, nel film ci sarà anche Mad Max? George Miller non si sbottona

La timeline del franchise di Max Max è abbastanza chiara e considerando che Furiosa: A Mad Max Saga sarà un prequel di Fury Road è difficile aspettarsi un ruolo per il protagonista Max Rockatansky, ma che cosa ne pensa il regista George Miller?

Durante l'evento di presentazione del film organizzato al CCXP, l'autore australiano ha spiegato che Furiosa inizia 15 anni prima di Mad Max: Fury Road e, anche se non si è sbottonato su un possibile cameo del protagonista Max, ha confermato che il personaggio è vivo e vegeto nelle Westland. "Questa storia si svolge 15 anni prima di Mad Max: Fury Road, e vi si inserisce direttamente. Per quanto riguarda Max, diciamo solo che è in agguato da qualche parte in questa storia, ma il film è la storia di Furiosa e di come è diventata il personaggio che abbiamo incontrato in Fury Road. Gran parte del film ci sarà familiare, molte cose ci sembreranno nuove, altre invece non le abbiamo mai visto prima."

Se Mad Max dovesse apparire in Furiosa, non è dato sapere chi lo interpreterà: come sapete, Tom Hardy ha ereditato il ruolo che fu di Mel Gibson nella trilogia originale, ma allo stesso tempo Furiosa sarà ambientato molti anni prima di Fury Road, motivo per il quale Charlize Theron è stata sostituita da Anya Taylor Joy nel ruolo di Furiosa. Se Max dovesse apparire, probabilmente anche lui sarà interpretato da un altro attore, ma chiaramente questo dettaglio sarà svelato solo al momento dell'uscita del film.

Furiosa: A Mad Max Saga, lo ricordiamo, arriverà al cinema il 23 maggio 2024.