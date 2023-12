Furiosa ha già il suo fan numero 1, è Hideo Kojima: 'Ho visto il trailer 10 volte'

Il primo trailer di Furiosa, prequel spin-off di Mad Max: Fury Road, sta conquistando un po' tutti, ma il portabandiera del film è senza dubbio il maestro giapponese Hideo Kojima.

Il padre di videogiochi leggendari come Metal Gear Solid e Death Stranding, infatti, come potete vedere nei post disponibili in calce all'articolo quasi immediatamente dopo la pubblicazione del filmato di presentazione del nuovo film di George Miller ha dato il via ad una vera e propria campagna promozionale, dichiarandosi un fan sfegatato di Anya Taylor Joy e ammettendo di aver riprodotto il trailer dieci volte in pochissimo tempo.

Il noto sviluppatore di videogame, storicamente accostato al mondo del cinema per lo stile narrativo spiccatamente cinematografico dei suoi giochi, nel corso degli anni ha sviluppato rapporti sia professionali che privati con diverse personalità del mondo di Hollywood, come ad esempio i registi Guillermo Del Toro e Nicolas Winding Refn, ma anche lo stesso George Miller: in passato, l'autore della saga di Mad Max si è detto innamorato di Death Stranding, ad oggi l'ultima fatica pubblicata da Hideo Kojima in attesa del sequel Death Stranding 2.

Ricordiamo che Furiosa uscirà il 23 maggio 2024 in Italia, distribuito da Warner Bros. Per altri contenuti, scoprite quando è ambientato Furiosa nella timeline di Mad Max.