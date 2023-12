Furiosa, Chris Hemsworth rompe il silenzio su Dementus: 'Mai fatto un film così'

Nel corso del panel tenutosi al CCXP, Chris Hemsworth ha parlato del suo lavoro per Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo film del franchise di Mad Max scritto e diretto dall'acclamato regista australiano George Miller.

Nello specifico la star Marvel, che nel contesto della trama di Furiosa: A Mad Max Story interpreterà il Signore della Guerra Dementus, leader di un'Orda di Motociclisti che dopo aver rapito Furiosa dal Luogo Verde delle Molte Madri entrerà in conflitto con Immortan Joe e la Cittadella Hemsworth, ha citato l'approccio di George Miller alla realizzazione del film, spiegando di non aver mai preso parte ad una produzione del genere nel corso della sua carriera.

"Quando fai un film d'azione, e ne ho fatti alcuni negli anni, la maggior parte delle volte puoi provare cose diverse sul set, con ogni nuova ripresa fai degli esperimenti al fine di ottenere la sequenza più impressionante e più grande possibile", ha detto Chris Hemsworth. "E hai a disposizione riprese aggiuntive e altre opzioni, e a volte questo senso di infinita ripetizione può essere estenuante, a livello fisico. Ciò che per me è stato sorprendente nel lavorare con George è il fatto che ogni singolo fotogramma realizzato per il film era stato pensato prima delle riprese. Ogni singolo fotogramma era necessario alla storia, serviva al quadro generale. Non abbiamo sprecato neanche un'inquadratura, mentre eravamo sul set: tutto ciò che vedrete nel film è essenziale al contesto, significa qualcosa o supporta il viaggio dei personaggi, la narrazione, l'arco generale del film."

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà il 23 maggio 2024. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Furiosa.