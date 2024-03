Furiosa, Charlize Theron implorò George Miller: 'Facciamo questo prima di Fury Road'

Se George Miller ha pregato Anya Taylor Joy di non tagliarsi i capelli per Furiosa: A Mad Max Saga, a quanto pare la protagonista originale Charlize Theron aveva a sua volta pregato l'autore di realizzare il prequel di Mad Max: Fury Road prima del film del 2015.

Come rivelato dallo stesso regista George Miller nel corso di una nuova intervista esclusiva con il magazine Empire, l'attrice premio Oscar lo implorò di iniziare la produzione di Furiosa prima di quella di Fury Road, forse sapendo già - dato che Furiosa è un prequel ambientato diversi anni prima rispetto alla storia di Fury Road - che al contrario non avrebbe avuto la possibilità di far parte del film, che avrebbe necessariamente dovuto rappresentare una Furiosa più giovane di quella conosciuta da Mad Max e dagli spettatori nel film principale.

"Mi implorò, letteralmente, mi disse: 'Per favore, George, possiamo fare prima questo film?'", ha ricordato il regista australiano. "Quella fu la prima volta che mi resi conto che forse c'era qualcosa di veramente forte in questa storia e in questo personaggio." In passato, l'autore aveva rivelato che la prima iterazione della sceneggiatura di Furiosa è stata scritta come parte del processo di sviluppo del personaggio di Fury Road, mentre nel 2020 l'attrice aveva definito “straziante” la sua esclusione dal nuovo film del franchise: "Adoro quel personaggio e sono così grata di aver avuto una piccola parte nella sua creazione", disse a The Hollywood Reporter Charlize Theron. “Ovviamente mi piacerebbe veder continuare la sua storia continuare, e se questa è la mossa che vuole fare George allora mi fido di lui".

Furiosa uscirà il 24 maggio negli USA. Sempre riguardo alla saga di Mad Max: Fury Road, scoprite tutto quello che sappiamo sul sequel con Tom Hardy Mad Max: The Wasteland.