Furiosa, Anya Taylor-Joy si prepara al prequel: 'Sarà dura eguagliare Charlize Theron'

Nonostante il rinvio di Mad Max Furiosa al 2024, c'è sempre molta attesa intorno al prequel di Mad Max: Fury Road, in cui Anya Taylor-Joy prenderà il posto di Charlize Theron nel ruolo di Furiosa. La protagonista di La Regina degli Scacchi ha raccontato in una recente intervista le sue sensazioni e le sue aspettative sul film.

"Adoro già lavorare con George Miller" ha detto Anya Taylor-Joy sul regista di Furiosa. "È semplicemente il migliore. Penso che la mia preparazione sia finalizzata a diventare abbastanza forte da essere in grado di portare a termine questo film. È forza emotiva, è forza fisica, è forza mentale. Non vedo l'ora, sono davvero emozionata."

Anya Taylor-Hoy ha imparato a guidare proprio in vista delle riprese del film, in modo da poter girare le sequenze al volante senza ricorrere a controfigure. Per quanto riguarda la pesante eredità di Charlize Theron, l'attrice ammette di avvicinarsi al ruolo di Furiosa in modo molto rispettoso. "Non riesco nemmeno a pensare di provare a mettermi nei suoi panni. Deve essere qualcosa di diverso, perché è proprio impossibile eguagliarla."

George Miller, da parte sua, ha raccontato di aver notato Anya Taylor Joy, e di averla voluta in Furiosa, grazie a Ultima notte a Soho. "La conoscevo, ma non l'avevo mai vista in un film fino a quel momento. E ricordo di aver pensato: Accidenti, è interessante" ha raccontato in una conversazione con il regista di Ultima notte a Soho, Edgar Wright, per la rivista Empire. "Ho iniziato a dirti: Sto cercando qualcuna per il ruolo di Furiosa, e prima che finissi la frase mi hai detto: Smetti di cercarla, lei è fantastica, sarà grandiosa. È fantastico lavorare con lei."