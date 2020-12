Furiosa, Anya Taylor-Joy non vede l'ora di fare i suoi stunt nel prequel di Mad Max

Concluse le riprese di The Northman di Robert Eggers, Anya Taylor-Joy attendo la promozione e l'uscita di Last Night in Soho di Edgar Wright e intanto si prepara alle riprese di Furiosa, annunciato e attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road diretto da Geroge Miller e dedicato alla giovinezza del personaggio di Charlize Theron.

Il film è ancora senza un titolo ufficiale, ma in una recente intervista l'attrice ha parlato di questa grande opportunità di lavorare con un regista fisico come Miller, rivelando: "Non ho mai potuto o voluto fare degli stunt per conto mio, ma adesso non vedo l'ora di interpretare un ruolo come questo, che aspettavo da una vita. Farò tutto quello che riuscirò a fare, fisicamente parlando".



In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Den of Geek, infatti, proprio l'autore della straordinaria saga post-apocalittica ambientata nelle wastland ha avuto modo di regalare un suo personale e dunque importante punto di vista sulla continuità della saga, un capitolo dopo l'altro e quindi fino a Mad Max: Fury Road, spiegando:



"Non sono realmente collegati in modo rigoroso. Ognuno di essi è un nuovo capitolo di una saga su di un personaggio piuttosto archetipico: il vagabondo nella terra desolata, alla fondamentale ricerca di un significato. Si tratta di un personaggio che vediamo soprattutto nei classici western o nelle storie di samurai, con i ronin. Non si può concretamente mettere insieme una cronologia dei film di Mad Max. Non sono mai stati concepiti in questo modo, perché dopo aver realizzato il primo non aveva alcuna intenzione di girarne un secondo. Mad Max 2 è stato in definitiva un tentativo di fare le cose che non ho potuto fare nel primo e così via. Sono tutti film indipendenti in tanti modo diversi".



