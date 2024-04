Furiosa, Anya Taylor-Joy eredita il look di Charlize Theron nelle nuove foto

È quasi tempo di tornare a compiere scorribande per le lande desolate del mondo di Mad Max: il momento in cui Furiosa arriverà in sala si avvicina, con tutto ciò che ne consegue in fatto di hype e aspettative. L'attesa, come sempre accade in questi casi, è comunque scandita dall'arrivo di nuove foto e anticipazioni.

Dopo le prime reazioni a Furiosa: A Mad Max Story arrivate dallo scorso CinemaCon, eccoci dunque ad ammirare le nuove foto del prequel di Fury Road rilasciate proprio in queste ore: si tratta di immagini che, neanche a dirlo, sono quasi completamente incentrate sulla protagonista interpretata da Anya Taylor-Joy.

Nelle immagini appena pubblicate vediamo la nostra interagire anche con il misterioso villain interpretato da Chris Hemsworth, ma soprattutto assistiamo all'attesissimo cambio di look: nel film vedremo infatti Taylor-Joy rinunciare alla folta chioma con la quale farà presumibilmente il suo esordio durante le prime sequenze in favore del taglio decisamente più corto al quale eravamo stati abituati dalla versione di Charlize Theron nel film del 2015.

Si tratta di foto che, ovviamente, non ci svelano nulla della trama del film, ma che contribuiscono senz'altro ad alzare ulteriormente un hype già alle stelle: noi, a proposito, vi abbiamo spiegato quando sarà ambientato Furiosa rispetto a Mad Max: Fury Road.

