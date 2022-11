Mad Max: Furiosa, Anya Taylor-Joy:'È stato il set più sporco e sanguinoso mai visto'

In una recente intervista rilasciata a IndieWire, Anya Taylor-Joy ha anticipato alcune delle atmosfere che vedremo rappresentate in Mad Max: Furiosa, prequel del franchise di George Miller con la star di The Witch che interpreta il personaggio di Charlize Theron in Fury Road e omonimo del titolo del film: Furiosa.

Parlando del set sul quale ha lavorato, Taylor-Joy è stata piuttosto esplicita:"È il più sporco e il più sanguinoso che abbia mai visto, e significa decisamente qualcosa. Ogni volta che riesco ad essere sporca e insanguinata, e non perfettamente curata e carina mi diverto molto, è li che mi sento a mio agio. Quindi direi che Furiosa era decisamente sulla mia strada" ha concluso l'attrice.



Le premesse sembrano davvero molto buone. Il prequel di Mad Max, intitolato Mad Max: Furiosa approfondisce la storia della Figlia della Guerra rinnegata, famosa per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortal Joe nella fuga e aver collaborato con Max.

Nel cast del film, oltre ad Anya Taylor-Joy nel ruolo di Furiosa, troviamo Chris Hemsworth nel complicato e malvagio ruolo del villain Dementus, Yahya Abdul-Mateen II, Nathan Jones, Tom Burke, Angus Sampson e Goran D. Kleut.



Negli ultimi giorni Anya Taylor-Joy ha espresso diversi complimenti per il film, dichiarando Furiosa è un'esperienza che ti cambia la vita. Dopo il successo della serie Netflix La regina di scacchi, Taylor-Joy potrebbe aver trovato il ruolo della definitiva consacrazione.