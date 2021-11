La Furia dei Titani, quell'omaggio a Pirati dei Caraibi passato inosservato

Non si presta troppa attenzione alle parole, durante un film come La Furia dei Titani: il lungometraggio diretto nel 2012 da Jonathan Liebesman si presenta a noi come un'orgia di battaglie ed epicità a buon mercato, ragion per cui risulta tutto sommato comprensibile il perdersi qualche dialogo qua e là in favore dello spettacolo.

Proprio nei dialoghi, però, possono nascondersi piccole sorprese e regali inattesi che i fan più attenti potrebbero cogliere senza eccessiva fatica, soprattutto conoscendo gli attori in gioco: Bill Nighy, ad esempio, in questo caso interpreta Efesto, ma leggendo il suo nome viene immediatamente in mente il Davy Jones di Pirati dei Caraibi.

Proprio al celebre personaggio della saga Disney con Johnny Depp, dunque, la sceneggiatura ha voluto dedicare un piccolo omaggio per bocca dello stesso Nighy, che quando si trova davanti Perseo esclama un "Liberate il Kraken" che altro non è che un ovvio riferimento alla stessa frase pronunciata dal suo Davy Jones durante una delle più famose sequenze de La Maledizione del Forziere Fantasma, secondo capitolo della serie di Pirati dei Caraibi.

Avevate notato questo piccolo omaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più sul film con Ralph Fiennes e Liam Neeson, intanto, qui trovate la nostra recensione de La Furia dei Titani.