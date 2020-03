La furia di Cannonball e della Soulsword di Magik nel nuovo TV spot di The New Mutants

Quando ormai nessuno ci sperava più, il tanto atteso The New Mutants è ormai alle porte, almeno negli Stati Uniti, e si mostra al pubblico con un nuovo TV spot in cui esploriamo meglio i poteri di Demon Bear, Magik e Cannonball.

La furia distruttiva dei personaggi di Blu Hunt, Anya Taylor-Joy e Charlie Heatonb esplode in tutta la sua potenza delle immagini del TV spot.

Ecco Magik roteare la sua temibile Soulsword in aria e squarciare, sembra, gli strati stessi della realtà, mentre Cannonball dà sfogo a tutta la sua rabbia infuocata e Danielle Moonstar/Mirage libera l'orso demonico che è in lei.

Il titolo dello spot è Attitude (atteggiamento) ed è infatti con rabbia che reagiscono alle sofferenze del loro passato ed alle ingiustizie del loro presente.

Tra folli esperimenti, prigionia e violenze, i protagonisti di The New Mutants dovranno dare sfogo ai loro più viscerali istinti per riuscire a salvarsi e guadagnare il premio più ambito: la loro libertà.

Nel precedente spot avevamo conosciuto più da vicino il personaggio della Hunt (Mirage) e il suo alter-ego Demon Bear e solo poco fa abbiamo avuto conferma della sua relazione omosessuale con Wolfsbane, la mutante interpretata da Masie Williams.

In attesa, si spera, di nuovi character teaser, v'invitiamo a seguirci per altri aggiornamenti sulla prossima uscita 20th Century Studios.