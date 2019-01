Fuoco, sangue e azione nel nuovo trailer ufficiale de Il Primo Re

La 01 Distribution ha diffuso online un secondo e ancor più elettrizzante trailer ufficiale per l'atteso Il Primo Re, nuova opera di genere scritta e diretta dal talentuoso Matteo Rovere (Veloce come il vento) e che vede protagonista nei panni di Romolo l'amatissimo Alessandro Borghi (Sulla mia pelle).

Il primo re racconta la storia di due fratelli soli, che in un mondo antico e ostile sfideranno il volere degli Dei. Da loro sangue nascerà Roma, il più grande impero della storia. Un legame fortissimo e destinato a diventare leggenda.



Il cast del film, scritto da Matteo Rovere, Filippo Gravino e Francesca Manieri, interpreta ruoli in pre-latino. Girato interamente con luce naturale grazie al lavoro del direttore della fotografia, Daniele Ciprì, Il primo re è "un film d'avventura in cui tutte le scene d'azione vengono girate con reali acrobazie. Stiamo usando al minimo la VFX. L'unica eccezione sarà la scena d'apertura" ha svelato il regista, che poi ha aggiunto:"Ho girato in latino pre-romano perché tutto questo porterà il pubblico all'interno di qualcosa di reale e unico accaduto secoli prima dell'impero romano. Voglio dimostrare che l'industria italiana è capace di risultati eccellenti rispetto agli standard internazionali per quanto concerne acrobazie, effetti speciali, combattimenti e costumi. Tutto è stato creato in Italia".

Il cast di Il primo re è composto da Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Massimiliano Rossi, Ludovico Succio, Tania Garribba, Vincenzo Crea, Vincenzo PirrottaeMartinus Tocchi.



Le riprese sono terminate a dicembre e il film uscirà nel 2018 grazie a 01 Distribution e l'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 31 gennaio. Per Matteo Rovere si tratta del quarto lungometraggio in carriera, dopo il successo di Veloce come il vento con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis