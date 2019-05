Fuoco e fiamme nel nuovo spettacolare poster di Rambo: Last Blood

Dopo il primo trailer ufficiale di Rambo: Last Blood, Lionsgate ha pubblicato un poster e una nuova immagine ufficiale dell'atteso quinto capitolo della saga action con l'intramontabile Sylvester Stallone.

Potete trovare le foto in calce alla notizia. Come potete notare, entrambe le immagini rappresentano un Rambo intento a mirare il suo prossimo bersaglio: nel poster lo vediamo ritratto in uno scenario infuocato quasi apocalittico, mentre l'immagine tratta del film ci mostra tutta la determinazione a cui Rambo ci ha abituati nel corso degli anni.

In questo quinto e ultimo capitolo della saga Rambo sarà alle prese con un cartello della droga messicano. Stallone questa volta sarà affiancato da Paz Vega nei panni di Carmen Delgago, una reporter che indaga sul rapimento di sua figlia e che finirà per allearsi col nostro protagonista. Nel resto del cast troveremo anche Joaquin Cosio e Yvette Monreal.

Stallone ha recentemente presentato un anteprima del film a Cannes, dove tra le altre cose ha anche annunciato il possibile arrivo di una serie su Cobra. L'attore ha recentemente dichiarato che questo quinto capitolo sarà molto diverso rispetto ai film precedenti, e anche assicurato ai fan che "saranno in tanti a farsi male".

Rambo: Last Blood debutterà nelle sale americane il prossimo 20 settembre.