Finalmente la Funko Pop! del Batman di George Clooney in tutta la sua stravaganza

George Clooney è uno degli attori più amati e seguiti di Hollywood, ma se provate a chiedergli del suo ruolo da supereroe nel Batman & Robin di Joel Schumacher del 1997, non esiterà un secondo a considerarlo come uno dei punti più bassi della sua carriera, anche se in qualche modo divenuto iconico.

Per le ragioni sbagliate, a dire il vero, come ad esempio le tute sgargianti, la tensione sessuale di fondo, il look più artificioso e "teatrale" rispetto a Batman Forever (che già insisteva su questo stile) e un complesso di trovate stravaganti e assurde che lo hanno reso il Batman cinematografico più perculato della storia del cinema, e in modo crudele, non come il Batman di Adam West, che era nato per essere al contempo adattamento e parodia.



Ad ogni modo, parlavamo di una certa "iconicità" guadagnata nel corso del tempo, che ha portato infine anche il Batman argenteo e nero di George Clooney a ricevere la sua personalissima Funko Pop, immortalando il personaggio nella suo posa più famosa e con i colori che lo hanno esposto venti anni fa al pubblico ludibrio.



La comprerete? Entrerà nella vostra collezione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Intanto vi ricordiamo che Il Cavaliere Oscuro tornerà al cinema con il The Batman di Matt Reeves il 25 giugno 2021.