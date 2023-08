All Fun and Games, le star di Stranger Things e Sex Education protagoniste del trailer

Dalla terra delle streghe per eccellenza, Salem, arriva l'agghiacciante trailer di All Fun and Games, il nuovo film horror scritto e diretto da Ari Costa e Eren Celeboglu. Il poster ufficiale di All Fun and Games era già sanguinolento , ma l'anteprima del nuovo horror con le star di Stranger Things e Sex Education si prospetta terrificante.

L'annuncio del casting di Asa Butterfield e Natalia Dyer in All Fun and Games ha mandato in visibilio i fan di Netflix: per Asa Butterfield, popolare nei panni del timido Otis in Sex Education, sarà l'occasione di confrontarsi in ruolo inedito e molto più spaventoso. Le immagini del trailer del nuovo horror di Costa e Celeboglu chiariscono il ruolo di Butterfield che sembrerebbe posseduto da una misteriosa entità, e per la prima volta sul grande schermo i fan avranno un assaggio di una sfumatura horror dell'attore! Natalia Dyer, invece, è perfettamente a suo agio nel genere: l'attrice, infatti, è reduce da Stranger Things che ha toccato vette degne di un terrificante film horror nell'ultima stagione della popolare serie TV.

All Fun and Games, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche statunitensi il 1° settembre, ruoterà attorno a un gioco mortale: una famiglia sarà pronta a tutto per sopravvivere. Il sangue non mancherà di certo!