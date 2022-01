All Fun And Games, Natalia Dyer e Asa Butterfield nel film horror prodotto dai Russo

I Fratelli Russo continuano instancabili a produrre film dopo film, ed è ora il turno di un horror-thriller che avrà come protagonisti Natalia Dyer e Asa Butterfield, All Fun And Games.

La star di Stranger Things e il protagonista di Sex Education interpreteranno infatti una coppia di fratelli in All Fun And Games, pellicola diretta da Ari Costa (associate producer di diversi film Marvel come Avengers: Endgame e Captain America: Civil War) e Eren Celeboglu (che ha diretto un episodio di Scrubs) alla loro prima prova di regia di un lungometraggio.

"Sono accadute cose più strane... Asa Butterfield e Natalia Dyer saranno i protagonisti dell'horror-thriller All Fun And Games" scrivono infatti i Russo sul profilo Instagram della loro compagnia di produzione, la AGBO.

Il concept alla base del film vede questi due fratelli (Dyer e Butterfield) e altri ragazzi alle prese con un gioco "demoniaco".

La sceneggiatura di All Fun And Games sarà scritta da Costa e Celeboglu partendo da un trattamento di JJ Braider, mentre tra i produttori, oltre a Joe e Anthony Russo, troveremo anche Kassee Whiting, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Holly Hubsher assieme a Sebastian Raybaud e John Zois di Anton.

All Fun And Games è interamente finanziato dal gruppo Anton, e sarà introdotto sul mercato il mese prossimo al Berlin European Film Market (EFM). Le riprese dovrebbero iniziare a marzo 2022.