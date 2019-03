Fumettisti contro Zack Snyder: 'Batman non uccide'

Le recenti dichiarazioni di Zack Snyder circa la natura non proprio innocente dei suoi supereroi cinematografici - soprattutto il suo Batman - sembra abbia scatenato non pochi pensieri contrastanti tra i fumettisti dei fumetti della DC.

Queste dichiarazioni, fatte nel corso di un Q&A, dove Zack Snyder ha affrontato numerose questioni tra cui la famigerata sequenza su Martha, hanno scatenato numerosi dibattiti in rete, anche tra i vari fumettisti più o meno celebri.

"Cambia profondamente il personaggio di Batman se esce la notte proprio con l'intento di uccidere le persone" tuona su Twitter la fumettista Gail Simone "Una cosa è prevenire il crimine, salvare gli innocenti, l'altra è l'uccidere senza processo. Non mi importa se sembra naive ad alcune persone, questa è una differenza profonda rispetto a ciò che sosteniamo". "Il fatto che alcune persone vogliano che Batman uccida è uno dei migliori argomenti per capire che Batman non deve uccidere" spiega Landry Quinn Walker "I supereroi sono al loro meglio quando ci forniscono degli esempi sul come vorremmo che fossero le cose, piuttosto che esporci agli aspetti più cupi della nostra realtà".

"Una delle cose più importanti: Batman non spenderebbe mai metà film a pianificare un omicidio di qualcuno per via di quel che POTREBBE fare" afferma Kevin Maguire, in riferimento alla trama di Batman v Superman. "Per la cronaca, non penso che Batman debba uccidere" fa eco Bryan Hill "Non devi vestirti da pipistrello per uccidere la gente. Rende il suo modus operandi ridondante. Si, può essere brutale, ma non penso sia un assassino".

"Seguendo le illuminanti dichiarazioni di Zack Snyder sui supereroi, vorrei provare a fare una storia su Topolino dove, guidato dai suoi demoni e dall'era moderna dell'intrattenimento, comincia ad uccidere la gente perché, c***o svegliatevi!" ironizza Bryan Hitch. "Zack Snyder: 'è più realistico che Batman uccida la gente, se non lo pensate vivete in un mondo fatto di sogni'. Io, un intellettuale: 'se vogliamo applicare il realismo a Batman, gli avrebbero sparato in faccia e lo avrebbero ucciso nella sua prima settimana di carriera'." scherza Tom Ward.

I più "polemici" sono stati la Simone e lo stesso Hitch. Quest'ultimo, nei commenti al suo tweet, ha spiegato che non vorrebbe Zack Snyder alla guida di un film di The Authority e che non ha amato nemmeno le sue idee per Justice League (mai realizzato) dove avrebbe reso "Superman un villain a tutti gli effetti, con l'Anti-Equazione".