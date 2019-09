Il fumettista Peter David vuole che Hulk diventi il villain del Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista Peter David, celebre fumettista Marvel Comics, ha espresso il desiderio di veder diventare l'Hulk di Mark Ruffalo il prossimo villain del Marvel Cinematic Universe.

La speranze dello scrittore è che prima o poi i Marvel Studios considerino di adattare sullo schermo la saga a fumetti Future Imperfect, che lo stesso David creò all'inizio degli anni '90.

"Mi piacerebbe che il pubblico MCU sapesse che sostanzialmente sono stato io a creare la versione del personaggio che era in Endgame, giusto? Ne sono davvero entusiasta. Voglio dire, quando ho visto quegli occhiali, non ci potevo credere. Era perfetto. Ero elettrizzato quando ho visto che avevano praticamente usato il mio Hulk per fare il loro nuovo Hulk.”

David ha proseguito:

"Ora spero che finiscano per adattare la mia storia, Future Imperfect: sarebbe davvero terrificante. Penso che Future Imperfect sarebbe un fantastico film per Hulk. Avendo a che fare con un futuro alternativo, potrebbero far incontrare Hulk con una Vedova Nera anziana, che in quel futuro è sopravvissuta alla scena su Vormir, con Occhio di Falco che si è sacrificata al suo posto. Un futuro in cui Clint è morto e Natasha sopravvive. E' così che lo farei. Userei una Natasha molto vecchia, penso che sarebbe davvero fantastico.”

Pubblicata nel 1992, The Incredible Hulk: Future Imperfect raccontò di un possibile futuro apocalittico decimato da una guerra nucleare in cui Hulk - tra i pochi supereroi sopravvissuti - si autoproclamava dittatore dopo essere impazzito a causa degli stessi effetti persistenti delle radiazioni nucleari, che avevano aumentato la sua già considerevole forza. Nella storia, i supereroi ancora in vita usano una macchina del tempo per portare nel loro presente il Professor Hulk, nella speranza che possa sconfiggere il suo io-malvagio.

Al momento non è chiaro quando rivedremo l'Hulk di Mark Ruffalo, dato che teoricamente il personaggio dovrebbe saltare l'intera Fase 4 del MCU; l'annuncio della mini-serie su She-Hulk per Disney+ fa presumere una sua apparizione sul piccolo schermo.