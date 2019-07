Il fumettista Gerry Conway vorrebbe un Alfred donna in The Batman di Matt Reeves

Mentre impazzano i rumor secondo i quali Vanessa Kirby sarà in The Batman come nuova Catwoman, il fumettista Gerry Conway ha parlato della possibilità che il nuovo Alfred sia interpretato da una donna.

Conway, disegnatore divenuto celeberrimo per la morte di Gwen Stacy sulle pagine di The Amazing Spider-Man e per altre imprese fumettistiche passate alla storia, ha risposto ad un tweet del disegnatore/scrittore Bryan Hitch, che ha domandato ai suoi follower quale attore sarebbe stato perfetto per la parte del nuovo Alfred.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Conway ha risposto semplicemente: "Ascoltatemi: Maggie Smith".

Nei commenti del suo stesso post, qualche ora dopo, l'autore ha notato che il numero di mi piace era salito oltre i 19.000, e ha citato il regista Matt Reeves in persona chiedendo ai suoi fan di creare una petizione. Voi cosa ne pensate? Riuscireste ad immaginare l'attrice di Harry Potter nei panni di una Alfred con gonna e tacchi? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre informazioni, vi ricordiamo che The Batman è entrato in pre-produzione ufficialmente. Il film, che uscirà a giugno 2021, è stato descritto dallo stesso regista come una storia noir incentrata su una grossa e intricata indagine, con Batman che dovrà vedersela con diversi villain nel corso di una storia che - secondo i rumor - dovrebbe essere ispirata a Il Lungo Halloween, celebre saga a fumetti edita da DC Comics.