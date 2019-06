Il fumettista Donny Cates non ha dubbi: Keanu Reeves è il perfetto Shang-Chi

Le dichiarazioni di Kevin Feige sulla volontà dei Marvel Studios di ingaggiare Keanu Reeves hanno scatenato una vera e propria "caccia al ruolo". Dopo il suggerimento di Dan Slott per Moon Knight, ecco arrivare un'altra preferenza di un noto fumettista.

Lo scrittore Marvel Donny Cates, celebre soprattutto per il lavoro svolto con Venom, è infatti certo che Reeves sarebbe il perfetto interprete di Shang-Chi, personaggio che debutterà nel Marvel Cinematic Universe con un film stand-alone.

"Da qualcuno che ha passato 4 ore in una stanza con Keanu Reeves a creare storia, posso dirvi che il ruolo che volete per lui è Shang-Chi. Fidatevi di me" ha scritto Cates in un post su Twitter ora cancellato (via Comicbook.com).

In attesa di sapere di più sul film di Shang-Chi, che probabilmente sarà presentato all'imminente San Diego Comic-Con o al D23 Expo di agosto, gli ultimi rumor suggeriscono che la Marvel in realtà ha intenzione di ingaggiare un attore orientale: i potenziali candidati sarebbero Ludi Lin (Power Rangers) e Ross Butler (Tredici).

Al momento l'unica certezza è che il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista che si è distinto per i suoi lavori Short Term 12 e Il castello di vetro, entrambi film che vedono come protagonista Captain Marvel in persona, Brie Larson.



Vi piacerebbe vedere Reeves nei panni di Shang-Chi? Diteci la vostra nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra lista dei desideri per il ruolo di Keanu Reeves.