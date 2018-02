Fullmetal Alchemist: da oggi il fortunato live-action è online su Netflix!

: è arrivato sulla piattaforma di streaming digitale Netflix, il live-action che tanto successo ha ottenuto al box-office giapponese, tratto dal manga di Hiromu Arakawa.

In Giappone questa pellicola ha ottenuto riscontro positivo, sia di pubblico che di critica, diventando un vero fenomeno al box-office orientale; e adesso potremo godercelo su Netflix, da oggi, perché è appena arrivato in streaming! Questa versione live-action è diretta dal regista Fumihiko Sori. Le versioni originali della storia comprendono due anime, intitolati rispettivamente Fullmetal Alchemist, di 51 episodi, e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, di 64, e il manga, di 27 albi.

La storia parla di Edward Elric, che vuole diventare un Alchimista di Stato, trovare la Pietra Filosofale, e riportare in vita sua madre. Molte vicende lo coinvolgeranno e si troverà ad affrontare parecchie sfide. Ad interpretare il personaggio di Edward nel live-action c'è il giapponese Ryosuke Yamada.



Che ne dite? Vedrete questo film, ne siete incuriositi? Ricordate, Full Metal Alchemist è da oggi disponibile in streaming digitale su Netflix! Qualora lo vedeste, fateci sapere come vi sembra nei commenti, qui sotto, siamo curiosi!