Il full trailer di Mulan arriverà domani. Ecco il poster italiano del live-action Disney

A una settimana dalla nuova locandina cinese di Mulan, la Disney ha diffuso online anche il poster ufficiale italiano dell'adattamento live-action dell'amatissimo classico, diretto per il grande schermo da Niki Caro e che vede Yifei Liu nei panni del personaggio della leggenda, l'indomita e coraggiosa Mulan.

La locandina è semplice ma molto efficace e vede soltanto la protagonista coprire l'intera superficie del poster, con un background occupato da montagne innevate e l'esercito sul piede di guerra. Altra novità relativa al film arriva poi in concomitanza grazia alla conferma di un insider via Twitter, perché a quanto domani, 5 dicembre, uscirà il full trailer del film, che sarà probabilmente molto più esplicativo del solo teaser visto ormai mesi fa, soprattutto in relazione alle incognite del progetto, come ad esempio la presenza di Mushu come una Fenice.



Nel cast di Mulan di Niki Caro troveremo anche Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, Jimmy Wong e Tzi Ma, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 marzo 2020. Sarà il solo adattamento live-action di un classico in uscita nel 2020, mentre nel 2021 sarà seguito dall'attesissimo Cruella con Emma Stone e probabilmente da La Sirenetta di Rob Marshall.



Quanto state aspettando Mulan? Fateci sapere la vostra nei commenti.