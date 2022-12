Full river red, primo trailer per film del maestro Zhang Yimou: sembra già una delizia

Pochi istanti fa è arrivato online dalla grande Cina il primo teaser trailer di Full river red, nuovo film diretto dal maestro Zhang Yimou che torna sul grande schermo dopo i recenti successo ottenuti con il film maledetto One second e il thriller spionistico Cliff Walkers.

Ma, come potete vedere tanto dal filmato promozionale nel player in alto quanto dal poster ufficiale disponibile in calce all'articolo, Full river red sembra già il film che non ti aspetti: nonostante le armature e gli eserciti schierati, almeno a giudicare da queste prime immagini sembrerebbe che l'autore abbia voluto 'rifare' il suo film più celebre, Lanterne rosse, dandogli però una connotazione da thriller con omicidio. C'è un cadavere, una donna misteriosa, un soldato che sembra chiamato ad investigare, e c'è soprattutto un palazzo la cui struttura ricorda molto da vicino quello del capolavoro con protagonista Gong Li, che valse a Zhang Yimou il Leone d'argento a Venezia nel 1991.

Del resto, proprio ad un thriller di stanze e di palazzi rimandano il titolo e la trama ufficiale: il primo è tratto da una poesia di Yue Fei, un generale militare durante la dinastia Song (1127-1279), noto per il suo patriottismo e lealtà verso il suo paese, che fu incastrato e giustiziato dal primo ministro Qin Hui, uno dei funzionari più infidi nella storia della Cina; la seconda invece anticipa che Full red river racconterà la storia di un soldato che cerca di sbarazzarsi di un ministro traditore.

Il film uscirà in Cina dal 22 gennaio prossimo: lo vedremo in Italia? Vi terremo aggiornati, e intanto vi rimandiamo al trailer di Cliff Walkers, ultimo film di Zhang Yimou, disponibile in streaming nel nostro paese.