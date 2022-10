Full Metal Jacket, quante volte fu girato l'iconico discorso del sergente Hartman?

Stanley Kubrick era noto per essere un perfezionista ai limiti dell'ossessivo: il regista di Arancia Meccanica e 2001: Odissea nello Spazio non lasciava nulla al caso, al punto da ripetere decine e decine di volte ogni sequenza finché questa non combaciasse perfettamente con le sue aspettative (che, insomma, di solito non erano proprio basse).

Una regola che valse anche per Full Metal Jacket, le cui riprese si protrassero effettivamente per un lasso di tempo lunghissimo (per dire: Matthew Modine nel frattempo si sposò, ebbe un figlio e ne festeggiò anche il compleanno!): a fare eccezione fu però una singola scena, ancora oggi considerata da molti il vero e proprio manifesto del capolavoro del buon Stanley.

Già, parliamo proprio della celebre sequenza del discorso del sergente Hartman: pare, infatti, che Kubrick fosse così soddisfatto della prova Robert Lee Ermey non solo al punto da permettergli di improvvisare interamente le sue battute in quel frangente, ma tanto da dargli addirittura l'ok dopo soli tre ciak, almeno stando alle dichiarazioni dell'attore stesso.

Un caso più unico che raro, insomma, considerate le fissazioni del regista di Barry Lyndon e Eyes Wide Shut: anche in quel caso, però, Kubrick ci aveva decisamente visto giusto! Hartman a parte, comunque, qui trovate qualche altra curiosità su Full Metal Jacket.