Full Metal Alchemist, ecco un nuovo trailer dell'adattamento live-action

A pochi giorni dall'uscita su, ecco arrivare un nuovo trailer dell'adattamento live-action di, celebre manga scritto e disegnato da

La pellicola ha debuttato in Giappone nel mese di dicembre ed ha ottenuto un successo clamoroso, venendo proiettato anche in IMAX e facendo già partire le discussioni di un possibile sequel.

Full Metal Alchemist - Il film è diretto da Fumihiko Sori e vede Ryosuke Yamada nei panni del protagonista Edward Elric, affiancato da Tsubasa Honda nei panni di Winry Rockbell e Dean Fujioka in quelli di Roy Mustang.

La storia segue le avventure di Edward ed Alphonse Elric, due fratelli che viaggiano per l’immaginario continente di Amestris alla ricerca della Pietra filosofale. Ed e Al sono due alchimisti ed hanno bisogno del potente artefatto per riavere una vita normale. Durante una trasmutazione alchemica per tentare di riportare in vita la loro madre infatti, i due ragazzi fallirono e nell’operazione Edward perse un braccio ed una gamba, mentre Alphonse l’intero corpo. L’anima di quest’ultimo venne salvata da Ed all’interno di un’armatura. Tuttavia, i due fratelli non sono gli unici a cercare la pietra e nel loro viaggio dovranno affrontare esseri mostruosi che di umano hanno solo l’aspetto.

Nel resto del cast troviamo Fumiyo Kohinata (Generale Hakuro), Ryuta Sato (Maes Hughes), Misako Renbutsu (Riza Hawkeye), Natsuna (Maria Ross), Natsuki Harada (Gracia Hughes), Yo Oizumi (Shou Tucker), Jun Kunimura (Marco), Yasuko Matsuyuki (Lust), Kanata Hongou (Envy), Shinji Uchiyama (Gluttony) e Kenjiro Ishimaru (Padre Cornello).

Full Metal Alchemist - Il film sarà pubblicato lunedì 19 febbraio sulla nota piattaforma di streaming, dove vi ricordiamo essere presente anche la prima serie anime tratta dal manga.