Fulci for Fake, su Sky arriva il film sul maestro del cinema: quando e come vederlo

Sky Arte presenterà il biopic su Lucio Fulci, maestro del cinema italiano, attraverso interviste, materiali e backstage. Il film sarà trasmesso sabato 13 marzo alle 21.15 sul canale di Sky Arte e in streaming su NOW TV. Un evento importantissimo per tutti gli appassionati del cinema di genere, di cui Lucio Fulci è stato una figura fondamentale.

La vita di Lucio Fulci, regista cinematografico di horror movies come Zombi 2, della celebre Trilogia della morte, di lavori come Sette note in nero e Lo squartatore di New York che hanno ispirato grandi registi della nostra contemporaneità, come Tarantino e Sam Raimi, e diventati capisaldi del cinema splatter, viene analizzata e omaggiata, per la prima volta, dalla prospettiva meno conosciuta, quella di un uomo, amico, marito e padre, raccontato con sincerità tra aneddoti e ricordi in Fulci for Fake, che andrà in onda sabato 13 marzo, data che coincide con i 25 anni della morte del regista, alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e in streaming su NOW TV.



Prodotto da Paguro Film & 341 Production e diretto da Simone Scafidi, Fulci for Fake è una docu-fiction sulla vita intima del grande regista Lucio Fulci. Il titolo, chiaro omaggio al capolavoro di Orson Welles F for Fake, mostra che l'intento del regista è capire quali sono i lati nascosti al pubblico, qual è la sua vera persona. Si racconta, nel conoscere la sua vita, come Fulci abbia preso larga ispirazione dalle proprie vicende personali per la scrittura dei propri film e abbia usato più volte dei fatti a lui accaduti nelle sue storie. Il pretesto per intraprendere questo percorso d'indagine lo si trova con l'attore Nicola Nocella che interpreta Fulci nel biopic. Per costruire il personaggio intervisterà le persone che meglio possono costruirne il ritratto: le figlie, conoscitrici profonde dell'opera paterna, e numerose personalità del cinema che lo hanno conosciuto in vita e il cui ricordo di Fulci come uomo è fondamentale. Il documentario con le sue interviste e l'importante bagaglio di materiale fotografico sono intervallati da momenti di fiction in cui Fulci è interpretato da Nicola Nocella ed è accompagnato da Martina Troni che interpretava invece la protagonista 'tipo' dei film del regista.



Nel 2020 Sky Arte è arrivato in streaming gratuito proprio nel periodo del lockdown causato dal Coronavirus.