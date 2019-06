Fukunaga scherza sui rumor di Bond 25: 'Se mi rovinate il finale di RDD2 mi inca**o!'

Riportandovela ieri, ve lo anticipavamo: la notizia del The Sun che voleva Cary Fukunaga ritardare 3 ore le riprese di Bond 25 per giocare ai videogiochi è falsa, così come falso è il report dell'ammutinamento sul set della crew, ed è lo stesso regista a intervenire via Instagram per smentirlo e scherzarci (benissimo) anche su.

Prima di riportarvi il post di Instagram del regista di True Detective e Maniac, vogliamo soltanto ricordarvi che al momento le riprese di Bond 25 stanno continuando spedite e senza intoppi a Londra, con il ritorno di Daniel Craig prevista a breve dopo la riabilitazione dovuta all'intervento alla caviglia. Per ora, insomma, sembra che i drammi legati alle riprese siano finiti - ma c'è sempre tempo per nuovi inghippi.



Si legge nel post di Fukunaga, che riporta una foto di Mark Tildesley, production designer: "Il nostro scenografo e maestro di vita del giorno, Mark Tildesley. Una volta mi ha detto che per essere un regista, uno deve sentirsi morire dissanguato da mille tagli, a causa del costante flusso di domande a cui si deve dare risposta. Non c'è un solo minuto in questo lavoro che non sia programmato, e anche durante una giornata di riprese, nelle ore precedenti alla chiamata, tra vari take e setup e anche dopo la fine dalla produzione (c'è sempre una linea di capi dipartimento pronti a preparare le nostre prossime sequenze), non si dorme mai in questo tipo di lavoro. È certamente difficile, insomma, ma è anche il miglior lavoro del mondo e non mi permetterò mai di mancare di rispetto agli infaticabili lavoratori di cast e troupe. Siamo tutti sulla stessa barca".



Sui videogiochi e la Playstation 4, invece, Fukunaga ha qualcosa da dire a parte: "Per quanto riguarda il mio rapporto con la Playstation 4, se mai il mio progresso a Red Dead Redemption 2 può essere indicativo, è ferma al 63% ormai da mesi, e se qualcuno proverà a rovinarmi la fine prima che riesca a concluderlo, allora mi incazzerò molto".



Bond 25 è atteso nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.