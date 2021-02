Il Fuggitivo, il clamoroso errore di Tommy Lee Jones: 'Nessuno vincerà un Oscar'

Quando hai alle spalle una carriera come quella di Tommy Lee Jones puoi commettere l'errore di sottovalutare te stesso e la produzione a cui stai prendendo parte, giudicandola magari non all'altezza di altri lavori: fu il caso, ad esempio, di una previsione clamorosamente sbagliata durante le riprese de Il Fuggitivo.

Il film di Andrew Davis non era evidentemente ritenuto dall'attore come una produzione capace di puntare a riconoscimenti importanti: "Non è che qualcuno vincerà mai un Oscar per questo film" pare siano state, all'epoca, le parole di Tommy Lee Jones a Joe Pantoliano. Mai previsione fu più sbagliata!

Il Fuggitivo, infatti, fu apprezzato dall'Academy decisamente più di quanto il suo protagonista avesse preventivato: il film con Harrison Ford ottenne ben 7 nomination, vale a dire quelle per Miglior film, Miglior fotografia, Miglior regia, Miglior montaggio, Miglior montaggio sonoro, Migliore colonna sonora e... Miglior attore non protagonista per Tommy Lee Jones, che la sera della premiazione riuscì addirittura a portare a casa l'unica statuetta vinta dal film!

Che sia stata semplice scaramanzia quella del buon Tommy? In tal caso possiamo asserire senza ombra di dubbio che la cosa abbia sortito l'effetto sperato! Tornando ai giorni nostri, intanto, Warner Bros. è sempre al lavoro su un remake de Il Fuggitivo.