Fuga da Reuma Park è il punto più basso della carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo?

Aldo, Giovanni e Giacomo godono di una fortuna che in pochi in Italia possono vantare: l'affetto incondizionato del pubblico. I tre comici sono stati capaci, nel corso degli anni, di farsi voler bene dai propri fan al punto da far sì che questi tornassero in sala anche dopo una sfilza di lavori mal riusciti, anche per Fuga da Reuma Park.

Un film che, diciamolo, si presentava male sin dall'inizio: l'espediente del terzetto invecchiato sapeva di vecchio (perdonateci la ridondanza) già dai primi trailer e, purtroppo, le impressioni negative furono confermate una volta in sala a suon di gag stantie, di una trama poco convincente e di una mancanza di naturalezza e semplicità imperdonabile agli occhi di chi aveva amato roba come Tre Uomini e Una Gamba o Chiedimi se Sono Felice.

Se La Banda dei Babbi Natale e Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo avevano lasciato intravedere dei piccoli segnali di ripresa dopo il criticatissimo Il Cosmo sul Comò, dunque, Fuga da Reuma Park tornò ad affondare le speranze di rivedere in forma smagliante il trio che ci regalò perle come I Corti o Tel Chi El Telùn e che, dopo l'uscita del film "solista" di Aldo Baglio, sembrò in realtà indirizzato verso un malinconico scioglimento.

Paure fortunatamente spazzate via da Odio l'Estate, che seppur non raggiungendo i fasti di un tempo ci ha finalmente ripresentato gli Aldo, Giovanni e Giacomo che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni: naturali, con i loro volti e le loro dinamiche che ben conosciamo e che, in fondo, sono sempre state espresse al meglio quando i tre si limitano ad essere sé stessi, senza troppe maschere o trucchi.

Resta dunque una domanda: Fuga da Reuma Park è davvero il peggior film di Aldo, Giovanni e Giacomo o ritenete che ci sia qualcosa di peggio? Per saperne di più, intanto, ecco la nostra recensione di Fuga da Reuma Park.