Una vita in fuga: quando e come vedere il nuovo film di Sean Penn su Sky e in streaming

Una vita in fuga è sbarcato in home video qualche tempo fa, e adesso il nuovo film diretto e interpretato da Sean Penn si prepara al debutto su Sky e in streaming.

Il film, tratto dalla vera storia del più noto falsario della storia americana, John Vogel, e che ripercorre la vita della figlia Jennifer Vogel nell'arco di vent'anni, mentre si affaccia nell'età adulta affrontando il rapporto contrastato con l'amato padre, arriverà in prima tv su Sky mercoledì 16 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Cinema 4K, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in qualità 4K.

John Vogel è un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.

Adattata dal libro "Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life" di Jennifer Vogel, la sceneggiatura è firmata dal drammaturgo premiato con il Tony Award Jez Butterworth e da John-Henry Butterworth. Nel film Sean Penn recita assieme ai figli Dylan Penn e Hopper Jack Penn, che interpretano i ruoli di Jennifer e di suo fratello Nick. Completano il cast il candidato all’Oscar Josh Brolin, il due volte vincitore del Tony Award Norbert Leo Butz, e ancora Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, e Katheryn Winnick, oltre alla seguitissima artista musicale Jadyn Rylee nel suo primo ruolo di attrice.

