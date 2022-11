Fuga da New York, rumor clamoroso: sequel in sviluppo dai registi di Scream!

1997: Fuga da New York è e rimane senza alcun dubbio uno dei più grandi cult della storia. Tanto da spingere John Carpenter a produrre anche un sequel, Fuga da Los Angeles. Ora, a più di 25 anni, i registi dell'ultimo Scream starebbero sviluppando l'idea di un terzo film, pare però senza Kurt Russell.

Nel corso degli ultimi dieci anni si è parlato a più riprese della possibilità di un sequel o addirittura di un remake della cult che riunì John Carpenter e Kurt Russell ancora una volta nel corso della loro proficua collaborazione, sempre fonte di grandi cult. A un certo punto, Robert Rodriguez è sembrato molto vicino al realizzare un remake di Fuga da New York, ma a un certo punto ha semplicemente smesso di parlarne e il progetto è finito nel dimenticatoio.

John Carpenter dal canto suo, intenzionato a tornare alla regia – almeno così dichiara da un anno a questa parte dopo una lunghissima e meritata pausa – sostiene di avere in mente già altri due sequel di Fuga da New York, quindi un terzo e quarto film. Non sappiamo se vedranno mai la luce, ma sappiamo invece che serpeggia ora un rumor per un terzo film effettivo. Solo che alla guida ci sarebbero gli acclamati registi dell’ottimo revival di Scream a inizio anno: Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin.

La coppia attualmente è molto occupata, visto che si sta occupando nuovamente di Scream per il sesto film. Il rapporto di Bloody Disgusting segnala altresì che, per quanto questa rivelazione su una possibile idea di sequel venga direttamente dai registi, loro stessi hanno messo le mani avanti spiegando come si tratti di un obiettivo ancora embrionale. Starebbero solo sviluppando l’idea, ma per ora nessuno si è fatto avanti per produrla. Kurt Russell non sarebbe coinvolto, ma anche su questo Bloody Disgusting sottolinea che è ancora troppo presto per dire l’ultima e che se il progetto si dovesse fare effettivamente, lui potrebbe salire in corsa in ogni momento.

Voi cosa ne pensate? Rivorreste lui per un sequel old fashioned o piuttosto un volto più giovane? Ditecelo nei commenti!