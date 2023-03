Fuga da New York, i registi di Scream confermano: 'Il nuovo film sarà un requel'

Lo scorso anno, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin hanno introdotto al mondo l'idea di "requel" in Scream 5, il quinto capitolo dell'amato franchise horror. Un requel è un film che rivisita il soggetto di un film precedente senza essere un remake o una continuazione lineare della trama originale. Accadrà lo stesso per 1997: Fuga da New York.

Nel corso della campagna promozionale attorno al sesto film del franchise horror, Scream VI, il duo di registi ha parlato anche di un altro progetto imminente, il reboot di 1997: Fuga da New York che stanno realizzando con il loro collega e partner creativo, Chad Villella. Tuttavia, sembra che i fan possano ufficialmente smettere di usare il termine "reboot" e iniziare a usare "requel" anche per quel che riguarda il nuovo film basato sul cult di John Carpenter.

"È una grande domanda. Non credo che sappiamo ancora abbastanza del film per poter dire qualcosa, ma sì, fare un 'requel' è l'idea", hanno detto i registi quando gli è stato chiesto se il film sarebbe stato un requel che avrebbe potuto coinvolgere nuovamente la star di Fuga da New York, Kurt Russell. "Non c'è modo di rifare il film grandioso quanto l'originale, sarebbe una follia provarci. Quindi cercheremo di prendere in prestito ciò che ci piace e di trovare un nuovo modo per metterlo insieme a tutto il resto".

Alla domanda su chi tra i due registi dei franchise originali, Wes Craven o John Carpenter, sia quello più eccitante cui dare u seguito, il duo ha riso. "Siamo dei golosi", ha scherzato Gillett. "Non so cosa stiamo facendo".

Quando Variety ha chiesto a Carpenter se sarà coinvolto nel nuovo Fuga da New York, l'iconico regista ha risposto: "Nessuno me ne ha parlato. Questo è il problema della mia carriera a Hollywood: nessuno mi dice niente. Non mi dicono mai niente. Hanno già fatto il casting?". Di contro, tempo fa Carpenter aveva parlato di una sua idea per un sequel di Fuga da Los Angeles.