Fuga da New York non sarà reboot: un sequel per chiudere la trilogia, torna Kurt Russell?

1997: Fuga da New York è un cult senza tempo. Ha fatto la storia della filmografia di John Carpenter, della carriera di Kurt Russell e del cinema tutto. Ora proprio quest'ultimo potrebbe tornare in un sequel, perché i registi del quinto Scream stanno puntando a chiudere la trilogia dopo anni di tentativi: non un reboot ma un sequel!

Nel corso degli ultimi dieci anni si è parlato a più riprese della possibilità di un sequel o addirittura di un remake del cult che riunì John Carpenter e Kurt Russell ancora una volta nel corso della loro proficua collaborazione, sempre fonte di grandi cult. A un certo punto, Robert Rodriguez è sembrato molto vicino al realizzare un remake di Fuga da New York, poi ha semplicemente smesso di parlarne e il progetto è finito nel dimenticatoio.

Ora toccherebbe al collettivo di registi noto come Radio Silence, già dimostratiti all’altezza con l’ottimo sequel di Scream, nonché quinto capitolo e primo dalla somparsa di Wes Craven. Alcune settimane fa, un rapporto di Bloody Disgusting riportava che Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin e Chad Villella erano al lavoro, anche se in fase ancora embrionale, su uno script che continuasse l’eredità di Fuga da New York. Ma nessuna conferma c’era stata e niente si sapeva di quel copione. Allo stesso modo, non si aveva alcun indizio su una possibile partecipazione di Kurt Russell, tutt’ora attivo su grande schermo e quindi potenzialmente da coinvolgere.

Ora arrivano specifiche più dettagliate da parte di Gillett, che ha comparato l’operazione al loro lavoro sugli Scream: "Non sarebbe un remake. Questa è una di quelle proprietà intoccabile per noi e vive proprio di quanto la amiamo in virtù del suo passato. Quindi non sarà diverso da Scream, penso, un cenno e una continuazione di ciò che amiamo, di quei personaggi e di quel mondo". Considerato questo e proprio il lavoro fatto col quinto Scream, non è da escludere un ritorno di Iena Plinsky anche se solo per un passaggio di testimone intermedio all’interno del film.

Voi che aspettative avete sul progetto? Vi fidate dei tre registi? Ditecelo nei commenti!